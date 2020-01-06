美斬殺伊朗軍頭　金正恩或受驚神隱

美軍「斬首」蘇萊曼尼（左圖），被指有震懾金正恩（右圖）的作用。

波斯灣與朝鮮半島兩地的局勢有密切關連，美軍發動「斬首行動」、以無人機擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼，報道指這對北韓政權構成心理壓力，領袖金正恩因此「銷聲匿迹」、新一年仍未露面，與去年底高調現身形成強烈對比。

南韓《朝鮮日報》周一（6日）報道，金正恩公布「正面突破戰」的對美新路線及暗示恢復核試後，美方隨即以「斬首」的方式消滅伊朗軍方實權人物蘇萊曼尼，導致北韓面臨巨大的心理壓力。值得一提的是，金正恩對上一次公開露面是去年底的勞動黨大會，但他新年到錦繡山太陽宮參謁，官媒沒有公開詳情或發放照片。

南韓軍方分析認為，蘇萊曼尼被暗殺與金正恩「消失」有關，駐韓美軍也配備執行擊殺行動的無人機。南韓統一研究院研究員趙漢範表示，美國掌握金正恩的動向，令後者被恐懼籠罩；一名前南韓統一部官員估計，金正恩短期內或減少公開亮相。

南韓《中央日報》報道，北韓可能立即加強保護金正恩的人身安全，並引述南韓官員指，美方暗殺蘇萊曼尼，表明無法以外交解決的問題，將以軍事方式解決，這情況可適用於北韓核問題上；而每當美國對別國採取軍事行動時，北韓領導人都「潛伏」一段時間。

資料顯示，美國2001年10月攻打阿富汗及2003年3月進攻伊拉克，當時的北韓領袖金正日分別有25天及50天，沒有出席公開活動露面，可見兩者之間有一定關連。

即上「半島局勢」專頁