魯哈尼重提舊恨　警告特朗普勿「恐嚇」

美國總統特朗普日前在Twitter發文，指伊朗若為被擊殺的軍頭蘇萊曼尼報復的話，美軍會將伊朗52處地方變成焦土。伊朗總統魯哈尼周一（6日）在Twitter發文回應，警告特朗普切勿恐嚇伊朗，更重提美國海軍在31年前，以導彈擊落一架伊朗客機的舊恨。

魯哈尼在貼文上寫道：「提及52這組數字的那個人，應該記得290這組數字。不要恐嚇伊朗。」貼文雖不長，但當中意味深遠。魯哈尼所指的290，是指在1988年兩伊戰期間，美國巡洋艦「文森斯」號發射兩枚導彈，擊落一架從阿巴斯港起飛往迪拜的伊朗客機一事，事件令機上290人全部罹難。美國政府事後稱，海軍是誤認該民航機為執行攻擊任務的戰機。

另一方面，魯哈尼的顧問阿什納（Hesameddin Ashena）亦在Twitter發文，指伊朗與美國人之間沒任何問題，甚至與之前的美國政府達成協議，唯一的問題是特朗普，「一旦開戰，他是要負全責的人」。阿什納在貼文附上一條福布斯雜誌富豪榜報道的連結，該則報道列出特朗普在全球的物業和身家，阿什納寫道：「特朗普真正值多少？」暗示伊朗或會攻擊特朗普名下的物業。