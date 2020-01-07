美軍擺烏龍　發錯信稱從伊拉克撤軍

美國總統特朗普周日（5日）警告伊拉克政府，該國若要驅逐以美國為首的聯軍，必須先「還錢」。言猶在耳，英媒報道稱，美國駐伊拉克軍隊將領向伊拉克國防部發信，稱聯軍將會在未來數日至數周內撤離伊拉克。不過，美國國防部長埃斯珀後來否認美國有撤軍計劃，最後軍方證實是擺烏龍寄出。

報道指，美國海軍陸戰隊准將謝利三世（William H. Seely III），向伊拉克國防部的巴格達聯合行動組致函，稱為尊重伊拉克的主權，聯軍應伊拉克國會及總理的要求，將於未來數日至數周重新配置。

報道指信件真偽已獲伊拉克軍方消息人士核實，但埃斯珀後來接受訪問時卻稱，美方沒有從伊拉克撤軍的決定，他亦不能確認信件的真偽。

惟美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周一（6日）在國防部一個記者會結束離開後5分鐘，回頭承認有該信，但指那只是草稿，未有簽署，亦不應公開。又指「當中用字很差，錯誤暗示美國將撤軍，事實不是這樣。這是個無心之失......它不應寄出。」

美軍上周在伊拉克擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼，伊拉克國會周日通過決議案，促請政府驅逐包括6000名美軍在內的外國駐軍。