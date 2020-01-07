孟晚舟案懸而未決　加拿大法律專家籲司法部長終結案件

中國電訊設備製造商華為太子女孟晚舟前年在加拿大被捕，美國尋求引渡，下一次引渡聆訊將於本月20日，在加拿大卑詩省最高法院舉行。加媒周一（6日）報道，有法律專家呼籲司法部長拉梅蒂終結該案。司法部回應指，拉梅蒂並未作出任何與引渡有關的決定，除非受法官委託，這樣才符合加拿大的司法獨立。

報道指，孟晚舟事件導致中加關係破碎一年多，許多觀察人士正急切尋找解決方案。下次引渡聆訊將聚焦雙重犯罪問題，即美國對孟晚舟的犯罪指控是否適用於加拿大。若法官裁定指控達不到定罪標準，孟晚舟將能自由離開加拿大。孟晚舟的法律團隊表示，該案的本質是美國對伊朗的制裁，而加拿大並沒有制裁伊朗。

加國引渡律師加里‧鮑廷稱，拉梅蒂擁有在任何時間終止案件法律程序的法定權力，法院必須服從他的任何決定。鮑廷認為，加國拒絕美國的引渡要求及終結孟晚舟案件，將不會對兩國的盟友關係帶來太大影響。

卑詩大學政治學教授、亞洲問題專家肖逸夫（Yves Tiberghien）認為，一旦拉梅蒂干涉孟晚舟案件，將帶來政治風險及付出巨大代價，猶如壓垮過去一年多一直堅稱合理合法，嚴格遵守法治的加國政府。相反，由法院裁決不會受到任何質疑。