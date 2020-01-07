破壞大學入學試會場　多地考生抗議教育不公

智利政局動盪，連帶大學入學試亦由去年11月兩度推遲，至周一（7日）才舉行。不過，首都聖地牙哥等多個城市的考生於試場外示威，部分人阻擋考生去路、破壞試場、焚燒試卷，抗議教育制度不公及精英主義。警方拘捕81人，他們涉毀壞及擾亂公眾秩序。

智利去年10月起爆發連場大規模反政府示威，造成27人死亡，數千人受傷，數千人被捕，至今亦有零星示威。周一的大學入學試原定兩個月前舉行，但局勢不穩令考試延期。大批考生當日於聖地牙哥、瓦爾帕萊索、卡拉馬等地的試場外抗議，部分人手持標語牌，要求更公平的教育制度；另有學生闖入試場擾亂考試及破壞設施。

部分學生會此前呼籲考生杯葛入學試，直指大學收生制度讓就讀好學校、好校區、好資源的學生有特權。學生組織ACES於Twitter表示，將繼續對抗市場化教育，讓貧窮及工人階級的小孩可在無競爭及隔離的情況下學習。

全國多個試場爆示威，政府宣布考慮到學生安全及試場情況，700個試場中有64個要關閉。教育部副部長瓦爾加斯（Juan Vargas）表示，受影響的考生可在稍後時間再參加考試。