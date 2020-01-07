擊殺軍頭：美增兵肯尼亞　6架B52轟炸機赴印度洋

美伊關係急速升溫，伊朗揚言軍事報復美國。美軍周一（6日）調整部署，派遣6架B-52戰略轟炸機到印度洋的迪哥加西亞（Diego Garcia）基地戒備，同時向早前遇襲的肯尼亞美軍基地增兵。在美國本土，空軍周一宣布首個F35聯隊具備完整作戰能力，極具展示軍事實力的意味。

美媒引述消息指，五角大樓向印度洋調派B52應對伊朗威脅，但目前軍方未有下令進行任何任務。另外，有軍機追蹤網站亦在Twitter表示，偵測到至少2架B52由美國路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地出發。今次並非美國空軍首次部署戰略轟炸機應對伊朗威脅，去年5月已調派4架B52到卡塔爾。

美國位於肯尼亞曼德灣的基地周日（5日）遇襲，造成3死2傷。美軍非洲司令部翌日從東非應變部隊緊急調動50名至100名士兵到當地增援。

在此敏感時刻，美軍於猶他州希爾空軍基地進行大規模的F35A升空演練，軍方稱數月前已擬定計劃，目標是展示和測試大量F35A的戰備狀況，包括士兵能力、戰機狀況、地面支援能力、行動指揮能力，以及對空中和地面目標的作戰能力，並指機隊已有全面作戰能力。