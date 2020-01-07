大猩猩接受白內障治療　聖迭戈動物園首次

白內障會令患者的視力變得「矇查查」，美國加州聖迭戈動物園周一（6日）宣布，已於去年12月10日對一隻3歲的雌性西部低地大猩猩，進行園方有史以來第一次白內障手術，成功為牠摘除左眼白內障，並換上一副如無意外應可以使用一輩子的人工晶狀體。大猩猩目前已返回園內休養，園方正小心預防牠的傷口受感染。

園內的獸醫醫療中心當日迎來這位不一樣的病人勒希利埃（Leslie），由獸醫、麻醉師及加州大學聖迭戈分校等組成的多名眼科團隊專家齊聚，操刀拯救大猩猩的視力。被麻醉的大猩猩安靜躺在手術台上，團隊使用專為白內障手術而設的顯微鏡和儀器，移除牠左眼內混濁的晶狀體。

外科醫生海歇爾（Chris Heichel）表示，雖然自己已為1日至105歲的人類患者做過數千次眼部手術，卻是首次在大猩猩身上做手術，又慶幸人類和大猩猩的眼部結構相似，令手術出現併發症的機率極微。園方表示，雖然白內障會隨年齡增長而自然發生，但相信年紀尚小的勒希利埃「可能和其他大猩猩玩得太過火」，不排除牠的白內障是因為攀爬時摔跤等外傷引起。