人類發現系外宜居星球　或有液態水存在

地球面對資源消耗殆盡的情況愈見嚴峻，尋找另一個宜居星球成為人類當前任務。美國太空總署（NASA）的「凌日系外行星勘探衞星（TESS）」一直執行「獵星」任務，美國天文學會周一（6日）在夏威夷檀香山的第235次會議上公布，TESS發現人類目前第一個可能適合居住、及有液態水存在的太陽系外行星，距地球僅100光年。

這顆與地球差不多大小的行星，圍繞著劍魚座的紅矮星TOI 700運轉，因此被命名為TOI 700d。NASA相信，由於它的運轉位置恰好在宜居區域上，故可能存在液態水。該行星質量和大小只有太陽的40%，表面溫度亦只有太陽的一半。它每37個地球日完成一次公轉，比起地球來說只從太陽接收86%的能量，是離TOI700最遠的一顆行星。

不過這顆星球和地球不同之處在於它有潮汐鎖定的現象，即與恆星面對面運行，導致星球有一面永遠是白天；其雲層與風吹的方式也十分奇特，一度令科學家誤會星球的溫度過高不適合住人。NASA將於明年3月將詹姆斯韋伯望遠鏡發射至太空，再行觀察TOI 700d是否擁有大氣層等細節。

另外，還有兩顆圍繞TOI 700運轉的行星，分別被命名為TOI 700b和TOI 700c。前者由岩石構成，和地球一樣大小、同樣每10個地球日繞恆星公轉一周；後者由氣體構成，大小介乎地球和海王星之間，每16個地球日完成一次公轉。