華科學家涉盜GSK商業機密　由瑞士引渡到美國受審

一對華裔兄妹被控竊取藥廠葛蘭素史克（GSK）價值約10億美元的商業機密，去年在瑞士被捕的兄長薛功達（Gongda Xue，音譯）已引渡回美國受審。他現被控串謀盜竊商業機密、電匯詐騙等12項罪名，辯方正為他申請保釋，但當局已申請「移民羈留令」（immigration detainer），一旦獲批的話，即使薛獲准保釋，也只能轉往移民拘留設施繼續關押。

現年50歲的薛功達周一（6日）現身費城的法庭，他否認控罪。薛在瑞士從事生物醫藥研究，其胞妹前年在美承認偷竊GSK機密的薛宇（Yu Xue，音譯）。美方指控，薛功達接收薛宇從GSK偷取的抗癌藥機密後進行試驗，再將研究結果售往中國；並指還有四名同黨，計劃建立一獲中國國企支持的企業，藉竊取機密來避過昂貴的藥物開發研究。控方又指，薛功達等人希望以22億美元（約172億港元）將上述企業出售。

目前等候判列的薛宇亦有到庭聽審，以示對兄長的支持。薛功達透過律師要求保釋候審，律師指薛在美國家人已安排了住所給他，並會以物業作擔保。可是一旦移民羈留令批出，薛即使准保釋也無法獲得自由。法官安排案件在3月16日再訊，以考慮移民羈留令的問題。