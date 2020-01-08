美伊開戰：海陸空增兵　美中東備戰

美國與伊朗全面開戰，自從美國駐伊拉克大使館上月底遭親伊朗民兵圍攻後，美方已大幅加強對中東的軍事部署，陸續增派海軍、陸軍、空軍及海軍陸戰隊部隊備戰，令過去大半年向中東增派的兵力達到約2萬人；以下為美軍近日針對伊朗的軍事部署。

空軍：

在印度洋迪戈加西亞基地部署6架B52H戰略轟炸機，一旦美伊開戰，中東的美軍基地勢成目標，因此美方在遠離伊朗攻擊範圍的迪戈加西亞部署轟炸機。

現役第388戰機聯隊和後備隊第419聯隊在猶他州希爾空軍基地，派出52架F35A隱形戰機進行「大象漫步」演練，即是以最小的間距首尾相連滑行，以便於最短時間內讓最多戰機起飛。軍方稱演習測試戰備狀態，展示部署大批F35A的能力；巧合的是，今次出動的戰機數量與總統特朗普聲言攻擊伊朗的地點一樣。

海軍：

杜魯門號航空母艦戰鬥群已在北阿拉伯海及阿曼灣巡航，該艦此前接替去年在中東候命大半年的林肯號航空母艦戰鬥群，暫未知杜魯門號會否駛入波斯灣。一個航空母艦戰鬥群還包括神盾艦及攻擊核潛艇，配備上百枚戰斧巡航導彈。

陸軍：

4250名駐守本土的第82空降師士兵、750名駐守意大利的第173空降戰鬥旅士兵已派往中東增援；據報以第75遊騎兵團為核心的特種部隊特遣隊亦部署中東。

海軍陸戰隊：

取消與摩洛哥的聯合軍事演習，巴丹號兩棲攻擊艦與2200名海軍陸戰隊隊員改為直接開赴中東候命；巴格達的美國大使館遭圍攻後，100名駐守科威特的「危機應變特別任務海軍陸戰隊空地特遣隊」隊員已部署到當地，加強使館保安。