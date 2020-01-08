新聞背後：美打伊拉克　經濟代價3萬億美元

美國2003年3月20日以打擊恐怖主義和取締大殺傷力武器為由攻打伊拉克，結果捲入一場難以抽身的消耗戰，令國內經濟嚴重受挫，伊拉克亦出現政治真空，打破國內勢力平衡，甚至令極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）冒起，恐襲陰霾籠罩全球，中東局勢動盪至今。

當時不少美國人認為小布殊政府攻打伊拉克出師有名，讓美國在後911恐襲時代重新震懾中東各國，同時借推翻伊拉克獨裁者薩達姆推廣民主。惟薩達姆倒台後，伊拉克卻變成政治真空，美方試圖扶植親西方政府上台，但多年來地方勢力各自為政，宗教教派衝突不斷，反美情緒持續高漲。美國最終決定讓什葉派政府執政，更成為IS冒起的導火線之一。

這場戰爭不但令伊拉克水深火熱，美國亦承受不少戰爭惡果。小布殊不理聯合國和國際社會輿論銳意出兵，令美國由開戰至2011年撤軍為止，用於戰爭的直接開支高達逾8000億美元（約6.21萬億港元）。若同時考慮戰爭對美國財政預算和經濟表現等影響，經濟代價逾3萬億美元（約23.3萬億港元），超過韓戰軍費的2倍多，甚至接近二戰費用。