美伊開戰：拜登斥特朗普說謊　不顧國民安全

伊朗周三（8日）攻擊伊拉克的美軍基地時，美國眾議院議長佩洛西正與民主黨黨友開會，得悉基地遇襲後立即叫停會議，要求黨友一同祈禱；該黨總統參選人、前副總統拜登此前受訪，批評總統特朗普擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼，形容對方是滿口謊言的三軍總司令。

佩洛西與黨友在國會山莊開會時，收到一張寫有伊朗攻擊美軍基地消息的紙條，之後立即暫停會議並向黨友公布此事。她其後在Twitter稱密切留意事態發展，必須確保美軍人員的安全，包括終止特朗普的挑釁行動、要求伊朗停止攻擊，指美國及世界承受不起戰爭。

另外，拜登周二（7日）接受全國廣播公司訪問時，指特朗普殺死蘇萊曼尼沒有阻止戰爭，而是讓美國更接近戰爭。他稱美國有1.8萬人派駐中東，質疑特朗普政府行動前有否確保所有美軍基地安全，以及有否考慮到伊拉克的代理人戰爭，會令所有美國人更危險。

拜登又稱，不能確定特朗普指蘇萊曼尼對美國構成即時威脅是否真確，因為他說得太多謊言，並指若自己當選總統，會在有壓倒性情報的情況下才採取行動，並與區內盟友協調。

民主黨另一總統參選人沃倫出席造勢大會時，呼籲特朗普政府緩減美伊緊張局勢，稱伊朗的攻擊提醒美國要紓緩中東事態。