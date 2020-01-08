新聞剖析︰選舉年四處撩火　特朗普豪賭腹背受敵

美國總統特朗普競選連任之際，為標榜「美國利益優先」四處樹敵。他發動的中美貿易戰懸而未決﹔朝鮮半島和平局面亦在前年年底跌回冰點，核危機惡化。一波未平一波又起，特朗普又在中東豪賭，悍然擊殺伊朗軍頭，迫使德黑蘭強硬回應。種種亂局連美國傳統盟友都退避三舍，再加上國內的彈劾案，白宮陷入空前孤立，特朗普腹背受敵，嚴重危及其選情。

特朗普甫踏入2020年，便下令擊殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，革命衞隊時隔5日後突襲伊拉克美軍基地。伊朗的強硬反應，令特朗普面對不可預測的未來。他已押後原定舉行的全國演說，且沒有第一時間闡明美方會作出何種反應，說明華府內部對中東政策何去何從，此時亦亂作一團。

外界推斷，特朗普的軍事選項包括封鎖波斯灣航道，阻止伊朗石油出口。但此舉勢把石油價格推向高位，令全球多個依賴波斯灣石油為主要能源的國家，包括美國盟友日本等國陷入困境及群起反對，令其眾叛親離﹔美國第二個方案是直接空襲伊朗，甚至是發動地面戰，但美軍陷入阿富汗、伊拉克的教訓在前，難以想像特朗普在選舉年有此打算。

再則，美軍在擊殺伊朗軍頭後，應已加強駐中東軍事基地的戒備，但卻未能攔截伊朗導彈，這將對疲於戰爭的美國軍人和民眾，構成強大心理壓力。特朗普如繼續任意而行，恐會引發更多國內支持者離異。