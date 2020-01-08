新聞剖析：特朗普為連任　反口打伊朗牌

美聯社報道，美國總統特朗普2011年11月曾在社交網發文，聲稱時任總統奧巴馬為了連任將對伊朗開戰；翌年再警告：「不要讓奧巴馬打伊朗牌，發動戰爭以便連任，共和黨人要小心！」惟他現時令美國與伊朗全面開戰，可見他願意武器化外交政策，採取最極端方案下令暗殺伊朗軍頭，為連任造勢。

特朗普競選團隊發言人表示，美國人想見到總統行事果斷及捍衞國家利益，所以特朗普下令暗殺伊朗軍頭；共和黨全國委員會通訊主任阿倫斯說：「共和黨總統擅長殺恐怖分子，而這（殺死伊朗軍頭）正好提醒大家此事。」此外，特朗普競選團隊把握機會，在社交網落廣告宣揚特朗普下令殺死蘇萊曼尼一事。

據報特朗普曾向親信表示，希望向伊朗發出警告「不要惹美國」，並希望展示強人形象，即繼下令擊殺極端回教組織「伊斯蘭國」領袖巴格達迪後，美國在他領導下將追殺任何一處地方的敵人。特朗普競選團隊最新的電郵宣傳，表示「另一名恐怖分子死亡」、形容蘇萊曼尼是怪獸，要為數千美國人之死負責。

外交政策是特朗普對付民主黨的「最佳武器」，競選團隊稱特朗普是清理奧巴馬與前副總統拜登的「蘇州屎」，批評二人推動的伊朗核協議是一場災難，對伊朗採取綏靖政策。特朗普又批評民主黨的桑德斯及沃倫不願對付各地壞人。

曾在小布殊政府出任白宮道德律師的佩因特早於去年夏天，已經擔心特朗普試圖讓美國捲入軍事衝突，以增加自己的政治籌碼。他解釋，假如衝突看起來合理，戰時情況可迅速提升總統的支持度，而美國人傳統向來在戰時支持總統。