美國CECC年度報告　籲貿易談判與人權問題掛勾

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周三（8日）公布年度報告，就新疆等議題表達關切，呼籲華府對侵犯人權的中方人士施加制裁，以及美國官員與北京打交道、例如貿易談判時，要加以重視人權問題。

報告有關香港部份，批評港府促進中港兩地經濟一體化的政策如高鐵一地兩檢、港珠澳大橋、大灣區規劃等，使香港自治權進一步遭蠶蝕，又引述意見指大灣區規劃會將香港變成「另一個中國城市」，使香港未能繼續得到美國特別經濟待遇。

報告中有兩部份講述反修例風波，包括修訂《逃犯條例》觸發大型示威；同時指出警方使用過度武力，如警員近距離發射橡膠子彈、布袋彈等、向封閉地區發射催淚彈，及濫用警棍打示威者等行為，違反國際標準。報告以「黑社會襲擊﹙gang attacks﹚」來形容元朗7.21事件，又批評港府在事件中選擇性檢控。報告又指港府取消立法會及區議會的參選人資格，違反《香港人權法案條例》。

報告建議美國政府，根據美國《美國——香港政策法》，重新評估香港當局是否有效執行兩地的引渡條例等義務，包括保障人權、支持及保護美國企業、執行《香港人權與民主法案》；若香港的自治權持續遭削弱，將威脅香港在《美國——香港政策法》下的特殊待遇。

報告關注新疆維吾爾族的待遇，並指出委員會認為中國當局可能在新疆犯下反人類罪，同時提到美國政府應為包括參與貿易談判在內的官員制訂談判要點，要把中美的利益，與新聞自由、言論自由和結社自由聯繫起來。

報告又提到，北京當局使用人臉識別和手機監控系統，建立了一個所謂的「露天監獄」，因此建議美方採取一系列行動，包括收緊為新疆鎮壓提供技術支持的中國公司，進入美國市場的渠道，甚至將新疆政府和安全機構列入美國商務部的「實體名單」，以阻止他們從美國供應商購買人臉識別系統和生物識別技術等，以及對參與大規模拘留和監視維吾爾人的中國企業和官員實施制裁等。

港府周四（9日）凌晨回應報道，重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務，又稱特區政府強烈反對《香港人權與民主法案》成為美國法律。法案明顯干預香港的內部事務，毫無理據，更向暴力示威者發出錯誤信息，以及損害香港和美國之間的關係和利益。

港府又指，警方一直嚴格根據法律果斷執法，香港一直嚴格按照《基本法》實行港人治港、高度自治，選舉亦不存在政治篩選。