美伊衝突：「伊朗看來已低頭」 特朗普即向德黑蘭增制裁

美伊局勢在本港時間周四（9日）凌晨發生逆轉，美國總統特朗普表示，沒有美軍人員在伊朗導彈襲美軍駐伊拉克基地事件中傷亡。他指伊朗發動報復襲擊後已暫停行動，強調美國無意動用軍事力量，並呼籲與伊朗領袖一同推動和平，美伊暫時避過一戰。

特朗普原定在香港時間周四凌晨12時發表講話，惟記者會延遲近半小時舉行。他在國務卿蓬佩奧、防長埃斯珀及參謀長聯席會議主席米利等高級官員陪同下，宣布沒有美軍在襲擊中死傷，基地只受最低限度損害，美國國民應對結果感到欣慰及高興。

特朗普讚揚美軍基地的預警系統發揮作用，又強調美軍已準備好應付一切情況，但伊朗在發動報復襲擊後看來經已低頭。他重申絕不容許伊朗擁有核武，美國長久以來忍受伊朗行為的日子已結束，宣布即時對伊朗實施新制裁，直至德黑蘭改變行為。

他形容伊朗革命衞隊聖城旅已故指揮官蘇萊曼尼，是「無情的頭號恐怖份子」，此前策劃行動攻擊美國目標，殺死蘇萊曼尼是向潛在的恐怖份子發出最有力的訊息。他指現時的核協議「充滿缺陷」，呼籲盟友共同努力與伊朗達成協議，令世界更安全及和平。

特朗普稱，將要求北約參與更多中東行動，並重申美國無意使用自身軍事力量；又指美國現時為全球第一的產油及天氣汽生產國，足以自給自足，不需要來自中東的石油。他最後提出，伊朗應該合作打擊回教極端組織伊斯蘭國（IS）。