伊朗空難：63加公民死亡　近半來自艾伯塔省

伊朗周三（8日）以導彈突襲伊拉克美軍基地之際，烏克蘭國際航空公司的波音737-800型客機在伊朗德黑蘭機場墜毀，無人生還。176名死者包括63名加拿大籍乘客，其中31人來自艾伯塔省，30人更是該省埃德蒙頓居民，大部分是伊朗裔。這是35年來最多加拿大公民死亡的空難，亦是最多埃德蒙頓居民遇難事件。

艾伯塔大學周三（8日）證實，至少10名死者與該校有關聯，包括同為20多歲的電腦系畢業生普扎拉比（Arash Pourzarabi）及戈濟（Pouneh Gorji），兩人早前才回伊朗舉行婚禮，豈料回程時遇難。在該校工程系任教的穆薩維及達納什曼德夫婦，與兩名女兒亦在空難中喪生。

埃德蒙頓一間醫院的婦產科醫生舒帕內賈德與兩名在艾伯塔大學就讀的女兒，亦不幸登上失事客機。上周四剛度過30歲生日的安大略省居民阿爾薩蘭尼，與丈夫及1歲女兒在伊朗探親後回國遇難。加拿大總理杜魯多對空難傷亡感到震驚和悲痛，強調加方將與國際夥伴密切合作，徹底調查空難。

事件是1985年以來最多加拿大公民死亡的空難，當年一架印度航空客機被恐怖分子放置炸彈，飛越大西洋上空時爆炸，機上329人全部喪生，當中268人是加拿大公民。