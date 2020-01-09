美伊衝突：3小時前知悉襲擊　人員及時避難

美國傳媒周三（8日）披露，美軍在伊拉克的基地遇襲前3小時，華府已透過情報掌握伊朗的動向，並獲告知伊朗即將發動攻擊，但曾擔心或有數百名親伊朗民兵進攻美軍基地。

《紐約時報》報道，白宮在當地時間周二（7日）下午2小時收到警報，指間諜衞星探測到伊朗導彈部隊有異動，而國家安全局亦截聽到伊朗軍方領袖之間的通訊，指當天或為軍頭蘇萊曼尼之死向美方報復。其中，有情報警告數百名伊拉克真主黨旅武裝分子，或對防禦力不充足的阿薩德空軍基地發動正面進攻。

至同日下午4時，白宮收到報告指巴格達北部塔吉空軍基地遇襲，其後證實是誤報；同一時間，美國駐巴格達大使館發出廣播，指即將發生襲擊，館內的美國及伊拉克人員隨即跑入防空洞避難。一小時半後，國防部偵測到伊朗發射首批彈道導彈，但只擊中阿薩德空軍基地一架黑鷹直升機、無人偵察機及空管塔。

另一邊廂，有線電視新聞網絡報道，伊拉克事前獲伊朗知會攻擊美軍基地，因此美方可從伊拉克獲悉相關情報；消息人士透露，美方以間諜衞星及偵察機截獲伊朗內部通訊，因此發現伊朗發射導彈後，立即通知基地人員走入防空洞。

報道指，華府主要國安官員事後在白宮戰情室商討對策，包括判斷是否有美方人員傷亡；據知就算只有一人死亡，特朗普都會報復，而官員對伊朗只發射少量導彈感到驚訝。特朗普事後與共和黨國會議員通電話，他當時心情「非常正面」，表示願意與伊朗談判；有議員呼籲他把握機會，化解局勢及展開談判。