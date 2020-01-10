癌症死亡率創新低　特朗普領功被「打臉」

美國癌症學會周三（8日）發表報告，指美國癌症死亡率在2016年至2017年間，創下最大單年跌幅。總統特朗普翌日在社交網發文領功，但隨即遭癌症學會發聲明「打臉」，指結果是由於治療及預防技術的進步，並未反映特朗普防癌措施的影響。

特朗普周四（9日）發文指︰「美國癌症死亡率創歷史新低！這屆政府帶來很多好消息。」癌症學會總裁里迪（Gary M. Reedy）同日回應指，雖然2017年是特朗普上任之年，但報告結果與其施政無關。他肯定特朗普向癌症研究機構撥款的措施，寄望華府未來可繼續改善醫療及加強禁煙等。

癌症學會指全美整體癌症死亡率從1991年起，每年下跌約1.5%，2016年到2017年更下跌2.2%，為1930年有紀錄以來最大跌幅；報告作者西格爾（Rebecca Siegel）認為，這現象與先進的肺癌治療技術有關。肺癌佔所有癌症死亡率25%，若將肺癌數據除去，2017年的死亡率跌幅僅得1.4%。

專家將死亡率下跌的現象歸功於治療技術進步，其次還有手術更加精細、診斷掃描品質更佳、使用放射治療更加精準。加上現時基因檢測可辨識出特定癌細胞變異，新藥能為患者進行更多的標靶治療。此外，多數肺癌病例與吸煙有關，近年煙民數量下跌，亦令肺癌及死亡率隨之降低。