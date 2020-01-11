輕軌列車上刺殺華裔工程師　兇手或囚終身

美國洛杉磯2018年發生一宗謀殺案，一名華裔工程師在輕軌列車上，被一名非法移民刺死。該名非法移民周三（8日）被判一級謀殺罪及使用致命武器犯罪的罪名成立，面臨監禁26年至終身監禁的刑罰。

事發於前年11月，62歲的華裔工程師鮑學中（Xuezhong Bao）登上輕軌列車後遇襲。非法移民穆諾茨（Peter Munoz）用匕首刺向鮑學中。醫護人員到場時，發現鮑學中上半身被刺傷，當場死亡。法官指，雖然穆諾茨曾患精神病及有吸毒習慣，但他在公眾場所將無辜的民眾刺死，屬有意圖一級謀殺罪，因此判他監禁26年至無期徒刑。穆諾茨又因使用致命武器犯罪，被判監禁25年至無期徒刑。穆諾茨必須至少服刑26年才能申請假釋，如果假釋不被批准，他將被囚終身。

據指，鮑學中是一位傑出的工程師，也是一名父親及丈夫，一直支持太太用中藥治療癌症的研究。鮑學中家屬的代表律師亦正向交通局索償1000萬美元（約7800萬港元）。代表律師指，交通局沒有為輕軌列車提供足夠的保安措施，一段輕軌路線由3個不同的警察局負責引致分工出問題，加上事發時列車沒有及時停下，才令鮑學中不幸喪生。