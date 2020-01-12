中方稱貿易戰解決不了問題　完全適得其反

中美周三（15日）將在白宮簽署首階段貿易協議。中國外交部副部長樂玉成上周六（11日）應邀在第二屆「戰略與安全國際論壇」致詞時，回顧了過去一年的中美關係。他指出，中美貿易戰至少有4點啟示，包括貿易戰解決不了問題，完全適得其反，對中美和世界經濟產生嚴重衝擊，協商談判才是解決問題的唯一正確選擇。

樂玉成指出，2019年國際局勢可以說亂字當頭，治有不逮；多國社會動盪，暴力行為充斥電視畫面，多邊主義和單邊主義激烈較量，大國矛盾突出，地區熱點升溫，全球性問題複雜難解。他認為，面對挑戰必須團結協作，需要大膽改革，需要聚焦民生，才能穩住亂局，開拓新局。

他又表示，過去年一的中美關係至少帶來4點啟示，第一是貿易戰解決不了問題，完全適得其反；其次是搞「脫鉤」、「新冷戰」違背時代潮流，不得人心，只會令世界走向分裂、隔絕和對抗；第三是向中國轉嫁危機，把自身的問題歸咎於中國，既損人也不利己；最後，他認為在平等和相互尊重基礎上對話協商，才是解決問題的正確選擇。

他指出，中美達成第一階段經貿協議是新年的一個好兆頭，有利於兩國、有利於世界，說明中美有足夠的智慧和能力處理分歧，合作共贏；希望中美關係新年有新氣象、新思路、新發展。

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