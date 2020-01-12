憂美從全球撤軍　英防相倡減軍事依賴

英國傳媒周日（12日）刊出英國國防大臣華禮仕的訪問，他憂慮美國於特朗普政府治下將採取更孤立的外交政策，甚至從全球撤軍，令他夜不安寐。他認為不能再軍事依賴美國，要令英國的軍事資產更多樣化，做好在沒有美國情況下打仗的準備。

華禮仕接受《星期日泰晤士報》訪問，表明英國不能像2010年一樣假設英國是美國聯盟的一份子，並指出美國近來從敍利亞撤兵、總統特朗普日前要求北約分擔更多中東任務，他憂慮華府的外交政策會更具孤立色彩。

華禮仕明言，英軍現時依賴美軍提供空中掩護、情報、偵察及偵查系統支援，中東近日的局勢令他意識到英軍要重整其軍隊，要有防衞及偵測威脅的能力，無論美國的行動是甚麼，英國、法國、德國繼續是回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）及阿蓋德的目標。他認為，英方應與情報聯盟「五眼聯盟」及歐洲等多個盟友合作，又指要重整軍方，以網軍取代部分步兵及訓練更多專家。

除了英國國防，華禮仕亦披露特朗普、其國家安全顧問及國防部長，多次就封殺中國科技巨企華為一事向他施壓，警告英國批准華為參與該國5G建設，美國就會中斷與英國分享部分情報。中東問題方面，華禮仕指支持美軍擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼的行動，同時認為《伊朗核協議》仍有機會起死回生。