NASA實習僅3天　17歲仔發現新行星

為了前途和累積經驗，不少學生都會犧牲暑假去當實習生。實習工作少不免包括跑腿打雜等閒職。美媒上周五（10日）報道，美國太空總署（NASA）一名17歲實習生竟一鳴驚人，上工僅3天就發現了一顆行星，完全顛覆了實習工作枯燥乏味的印象。美媒也不禁笑問︰「你的實習怎麼樣了？這個少年發現了顆行星。」

紐約高中生克基埃爾（Wolf Cukier）去年暑假，趁升大學前在NASA的戈達德太空科學研究所實習。他於上班第3日，檢視由義工利用「凌日系外行星勘探衞星（TESS）」照片收集得來的「食雙星」數據時，發現一個雙星系統「TOI 1338」的訊號。他稱︰「我以為那是星食（stellar eclipse）現象，但時機不脗合。原來那是顆行星。」

原來，克基埃爾發現的該顆行星，是首顆被TESS發現的環聯星運轉行星（circumbinary planet）。它離地球約1300光年遠，大小是地球的6.9倍，是一顆同時圍繞兩顆恒星運轉的行星。克基埃爾與戈達德研究所團隊就此合作撰寫論文，上周於夏威夷舉行的第235屆美國天文學會大會中，亦有討論今次的新發現。NASA指，依靠電腦演算法難以發現類似行星，故肉眼檢視相當重要。

克基埃爾上周五（10日）受訪時興奮稱︰「太棒了，我沒想過能夠發現任何東西。想到我的發現多麼厲害、多有科學價值、有多少人將就此研究，我就覺得太棒了。」不過，克基埃爾雖是發現者，但行星並非以他命名，而是依照TESS的編號系統，獲名為「TOI 1338b」。