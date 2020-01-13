瞓身撼特朗普　彭博爭共和黨溫和派支持

美國總統選舉今年11月舉行，民主黨參選人彭博上周六（11日）受訪時揚言，就算花光所有金錢都要阻止特朗普連任。他又指，贏特朗普的關鍵是爭取共和黨溫和派支持，現時民主黨的大熱參選人立場都太過自由派。

彭博的競選團隊當日於德薩斯州展開巴士拉票活動，該州是3月的「超級星期二」初選投票州分之一。他向英媒表示，首要任務是令特朗普連任失敗，他會花所有錢財達成。彭博是億萬富豪，截至本月中已用1500萬美元（約1.16億港元）賣電視廣告，他反駁沃倫等人批評他用錢買政治，稱這是政治而不是政策問題，對方不喜歡因為他是競爭對手。

民調顯示，彭博的支持度排第5，落後前副總統拜登、參議員沃倫、桑德斯及印地安納州南本德前市長布蒂吉格。彭博指，4人的立場對比特朗普太傾向自由派，無法獲得共和黨溫和派支持，又稱他有信心打敗特朗普的原因之一，是共和黨溫和派會接受他。

彭博當日在奧斯汀、聖安東尼奧舉行造勢大會，但只有數百人出席，部分民眾立場獨立，亦有人是特朗普前支持者。