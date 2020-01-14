中美關係下滑首個關鍵協議　關稅難釋市場疑慮

中國國務院副總理劉鶴率領的中國代表團，當地時間周一（13日）抵達華盛頓，計劃在周三（15日）與美方簽署中美第一階段貿易協議。美國波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）表示，兩國即使簽署首階段協議，關稅爭議仍會持續並讓市場持續感到憂慮。

羅森格倫周一於康涅狄格州出席商界活動時稱，中美簽署協議不代表可徹底消除關稅的不明朗因素，該問題仍會持續對美國的投資者造成損害。羅森格倫又指，今次並非完整協議，投資者將等候關稅不明朗因素消除才會作出重大的投資決定。

中國官媒周二（14日）則發表評論稱，這次是中美關係下滑過程簽署的第一個協議。它不是當年美蘇之間的軍控協議，也不是兩個國家在中東或拉美激烈博弈中劃出的某個界限，而是中美作為世界最大兩個經濟體之間，促進貿易和重新定義市場公平的協議。

文章也提到，協議不是中美關係的全部，在新疆、西藏、香港、台灣以至南海等問題上，兩國都公開或悄悄地把對方作為假想敵，兩國的戰略互疑產生了骨牌效應，第一階段協議是第一個重要的反向信息。中美能夠達成第一階段協議，說明雙方存在一個共同的價值取向，就是擴大自己的利益比傷害對方的利益更重要。

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