劉鶴抵華盛頓　華承諾4領域購1.56萬億美國貨

中美將於當地時間周三（15日）在華盛頓簽署首階段貿易協議，中國國務院副總理劉鶴率領的中方代表團周一（13日）抵達當地。美媒周二（14日）報道，中國於首階段協議承諾於未來兩年在工業、能源、農業、服務4大領域，購買總值2000億美元（約1.56萬億港元）的美國貨。於簽署前夕，白宮國家貿易委員會主任納瓦羅指協議有反彈機制，警告若中方不遵守協議，美方將於90日內重新徵收報復性關稅，而且中國不得反擊。

美媒引述多名知情官員透露，中國在工業製成品的購買比例佔最多，採購額約750億美元（約5830億港元）；其次是能源，採購額約500億美元（約3886億港元）；農產品則佔約400億美元（約3110億港元）；服務方面則介乎350億至400億美元（約2720億至3110億港元）。

市場近日猜測中國會於上述領域作大額採購，有分析師指出，美國貿易代表辦公室在上月13日公布的首階段協議通報中，特別在「擴大貿易」的部分提及能源產品，相信協議將包括這範疇的購買承諾。

據中方上月公布顯示，協議文本內容包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款。中美於宣布達成協議後，已分別調低或撤銷部分此前實施的報復性關稅。

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