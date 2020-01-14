男子雪地荒野求生23天　靠畫SOS成功獲救

隱居世外能享受另類寫意生活，但亦危機四伏。美國阿拉斯加州一名30歲男子早前難忍天氣寒冷而生火取暖，詎料灰燼成燎原之火燒毀所住小屋。由於聯繫外界的電話等工具都付之一炬，男子不得已在雪地荒野中艱難求生23天，捱到警方上周四（9日）發現雪地上的SOS求救信號才獲救，猶如電影《劫後重生》的真實版。

斯蒂爾（Tyson Steele）周一（13日）受訪時，憶述長達數周的劫難時光。他指大火引爆家中的彈藥箱及石油氣罐後，嘗試剷雪滅火未果之餘更痛失愛犬。大火雖在隔天上午熄滅，惟其時原本夠吃兩年的食物只夠食30天，最近的鄰居都遠在30公里外。斯蒂爾惟有穿着普通靴子及破洞襪子在雪地徒行，尋找雪洞、以燒剩的建材搭建臨時小屋避寒，並以罐頭食品果腹。

所幸，在斯蒂爾吃完一罐燒焦的豆泥當晚餐後，終因失聯等到親人報警求助。警方派出的直升機，在距城市160公里外的荒野發現斯蒂爾，他當時在寫下SOS的雪地旁大力向直升機揮舞雙手，一副髮鬚蓬亂的狼狽樣，但身體狀況良好。斯蒂爾脫困後狼吞了一頓快餐，猶有餘悸指將會和家人團聚。