達美客機迫降　放油灑學校操場　40人不適

一架原定周二（14日）中午從美國洛杉飛往上海的達美航空（Delta Airlines）客機，因為引擎故障起飛後不久緊急折返，而它在降落前之前放油的時候，燃料竟撒到地面上的3間學校的操場，至少40名學童和成人因而受到刺激不適。

涉事航班編號DL89，載有149名乘客和16名機組人員，原定由洛杉磯國際機場飛往上海浦東國際機場。有人拍到客機緊急折返放油時頗為接近地面，而放出的燃料造成的長長軌迹清晰可見。離機場約21公里地區的兩間小學和一間高中被燃料灑到。兩間小學分別有28人及12人不適，他們都是投訴聞到異味已呼吸出現問題，以及皮膚受到微刺激而感痕癢。而受波及的高中則無人需要接受治理。

消防表示，飛機燃料在落到地面之前應已經揮發，但地上的大人和小朋友仍然可以聞到，皮膚受刺激的人士已用清水和肥皂沖洗，無人須要送院，現場亦無須疏散。

有學童憶述事發時飛機就在頭上低飛，空氣瀰漫一股燃料的濃烈刺激性氣味，有人隨即感到皮膚痕癢。

聯邦航空局表示，客機事後安全降落，會審視有學童受到影響的報告。而達美航空事後解釋，涉事客機在緊急降落前需要放油，以減低重量。