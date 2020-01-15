新聞剖析：中國大量增購美國貨　或擾亂價格供應

英媒周二（14日）報道，消息人士指中國擬在首階段貿易協議中，承諾增購美國農產品及能源產品。但有分析師認為，中國難以在不影響與其他供應國、不損害本國生產商利益及不改變進口配額下，消化如此大量的美國商品。有分析師形容中方增購「不切實際」，並憂慮價格及供應受到波動。

報道指，中國擬增購500億美元（約3900億港元）的美國能源產品，未來2年更在240億美元（約1872億港元）的基礎上，增購約320億美元（約2500億港元）的美國農產品。有美國官員早前透露，中國承諾於未來兩年在工業、能源、農業、服務4大領域，購買總值2000億美元（約1.56萬億港元）的美國貨品。

有中國分析師表示，採購500億美元能源的目標「過於激進，不太可能實現」；他補充指，在2017和2018兩年，美國對中國的能源產品出口約80億美元。對於中方大額購買320億美元農產品，一名駐中國的穀物貿易商形容數字「令人震驚」，因為這數字超過中國一年進口美國農產品的總規模。

ING集團駐香港的大中華經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）表示，大規模採購額會造成供應受擾、扭轉國際農作物價格，她亦相信來自全球其他地區的農產品價格可能會下降，尤其中國1月降低進口關稅後。