不斷更新：中美將簽署首階段貿易協議

美國總統特朗普將於香港時間周四（16日）凌晨12時左右，在華盛頓白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署首階段貿易協議。有指中方於首階段協議承諾於未來兩年在工業、能源、農業、服務4大領域，購買總值2000億美元（約1.56萬億港元）的美國貨。

在簽署首階段貿易協議前，美國國家經濟委員會主席庫德洛公開協議部分內容。他指協議內容包括中國增加購買400億美元（約3120億港元）以金融為主的美國服務；中國對美國的製造業採購增加750億美元（約5850億港元），能源採購增加500億美元（約3900億港元）。他估計與中方達成貿易協議，今明兩年美國生產總值增加0.5%。

庫德洛指出，中美簽署首階段協議後，隨後展開第二階段談判，許可證及政府補貼將列入談判，但最困難的部分，會是強制技術轉讓問題。他形容若中方遵守首階段協議，中美可開展新一頁；至於美方維持對中國貨加徵關稅，目的是觀察首階段協議的執行情況，及第二階段談判進展。

較早前，劉鶴分別會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃及美國商界領袖。他指中美在平等和相互尊重的基礎上，達成第一階段經貿協議，有利中美及整個世界，意義不僅在經貿領域，而且有助於維護世界和平、穩定與繁榮。他指協議簽署後，雙方應共同努力落實，取得實實在在的成效。

香港時間

0040：白宮在聲明指，歷史性的貿易協議包括中國一項重大承諾，即在廣泛的關鍵領域進行重大改革，及在未來數年大量增加購買美國商品和服務；而強有力的爭端解決機制，將確保可以迅速及有效地執行這項歷史性協定

0014:白宮記者團及中國記者，正等待進入白宮東廳參加貿易協議簽署儀式。

0000:共和黨眾議員布坎南（Vern Buchanan）在社交網貼出自己進入白宮的照片，指貿易協議將助更多美國產品打入中國市場，以及保護美國國內技術。

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