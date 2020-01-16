參議員倡設基金　資助西方研發替代華為5G設備

美國國會參議院多名跨黨派議員周二（14日）聯署提出法案，要求華府斥資逾10億美元（約78億港元）資助美國和西方國家的公司研發5G設備，與中國科技巨企華為競爭，讓西方國家能夠獲得華為產品以外的代替品。

民主、共和兩黨多名議員以華為獲得中國政府巨額補貼為由，而提出名為《善用策略聯盟電訊法案》（Utilizing Strategic Allied (USA) Telecommunications Act），若通過成法，聯邦通訊委員會（FCC）須撥出最少7.5億美元（約58.5億港元），或年度新頻譜拍賣所得的最多5%成立一個研發基金，交予國家電訊與資訊管理局（NTIA）管理；另FCC會撥出5億美元，與外國的夥伴成立「多邊電訊安全基金」（Multilateral Telecommunications Security Fund），於未來十年「令全球加快採用可信、安全的電訊設備，並鼓勵多邊參與」；此基金須要向美國國會匯報用錢的情況。

法案亦鼓勵美國加強於各個國際標準制定機構的領導地位，以制定電訊指引，同時透過各種政策，令華為設備的替代產品變得便宜。

共和黨參與聯署提出法案的議員包括參議院情報委員會主席伯爾（Richard Burr）和魯比奧（Marco Rubio）等，民主黨則有參議院情報委員會副主席沃納（Mark Warner）等。聯署參議員在聲明中強調，有需要提供來自西方的5G技術替代產品，以確保電訊網絡安全可靠。