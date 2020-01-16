官媒指中美實現階段性「止戰」　關鍵在確保協議落實

中美貿易戰開打2年多後，在美國時間周三（15日）終簽署首階段協議。中國官媒隨即刊登評論文章形容，兩國經貿摩擦實現階段性「止戰」，正朝最終解決問題的方向邁出切實一步。接下來的關鍵在於如何落實，無論哪一方違背了協議，都應該接受相應的處罰。

文章指出，協議包括九個章節，涉及知識產權、技術轉讓、匯率和透明度、擴大貿易等議題，中方堅持的三個核心關切，包括取消全部加徵關稅、貿易採購數字要符合實際、改善文本平衡性，而WTO規則與市場原則都得到體現，同時美方的核心訴求也得獲正面回應。協議體現了平衡對等、互利共贏的兩大原則，亦符合兩國、世界人民的意願和利益。

通過分析協議文本可以看出，從深化貿易領域雙向合作，到​​進一步放寬市場准入，再到持續優化營商環境，基本與中國深化改革開放的方向一致，符合中國經濟高質量發展的內在要求，有利於滿足中國居民消費升級等日益擴大的市場需求。

為了確保條文得到落實，協議中的雙邊評估與爭端解決章節制訂了「遊戲規則」，設置三個層級爭端解決安排，有利於雙方較早發現及解決問題，從而避免矛盾升級。

文章最尾提到，首階段協議的簽署，表明中美雙方可通過平等協商解決分歧，不過解決問題愈往後推進，博弈必然也愈激烈。為此，雙方應切實遵守協議約定，遇事多商量，為進一步解決問題創造條件，為重塑中美經貿關係開個好頭。

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