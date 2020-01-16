劉鶴：首階段協議為世界帶來和平　有利中美

中國國務院副總理劉鶴周三（15日）在美國華盛頓，簽署第一階段貿易協議後召開記者會，回應中國記者提問。他指中美經貿協議共有9個章節，包括貿易平衡、市場准入、在知識產權等領域創造公平環境等三大方面。他又指，在全球充滿不確定性的特殊歷史背景下，協議達成為世界帶來了和平和更好的市場預期，更是有利於中國、美國及世界。

有記者問，中美第一階段經貿協議中，關於知識產權、技術轉讓以及金融開放等條款的標準，是否會成為中國在跟其他國家、尤其是發達國家經濟體談判的標準。劉鶴稱，中美首階段協議是本着平等原則，其他國家也應獲得與協議標準的同等待遇。

對於中美未來對話溝通機制，劉鶴指雙方首階段已作出表述，但需就具體名稱及討論內容，作深入磋商。他又指，貿易平衡是經貿協議其中一個方面，中國國內消費結構正在升級，需要大量優質產品，而美國有這種能力，因此兩國希望在此方面合作。在市場准入方面，中國會進一步擴大市場開放，包括農業、金融等領域的市場准入等。此外，中國亦會保護知識產權。

劉鶴稱，兩國實際上建立兩個不同機制，分別是聚焦宏觀經濟對話，並建立貿易評估及爭端解決機制，強調對雙方均是必要及有好處。他認為，協議達成標誌着政治制度、意識形態不同的兩個國家，能夠通過磋商，在平等和相互尊重的基礎上合作，協議的意義超越經濟，而下一步的關鍵是落實協議。劉鶴透露，中美協議磋商歷時23個月、688天左右，雙方曾對話10次，過程充滿起伏。

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