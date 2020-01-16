潑貿易協議冷水　農民質疑特朗普為連任造勢

随着中美首階段貿易協議正式簽署，中國承諾未來2年大額增購美國農產品。有美國農民指雖然不支持總統特朗普，但肯定他的貿易政策，為農民打開一個更大市場。有龍蝦養殖業人士希望，協議可以幫助美國重新打開中國市場。但有美國農民懷疑，協議會否執行，並質疑特朗普以協議為連任造勢。

根據協議，中國承諾今年比2017年增購125億美元（約975億港元）的農產品，明年將增購195億美元（約1521億港元）農產品，包括大豆、棉花和穀類作物等。艾奧瓦州退休農民費舍爾稱不支持特朗普，但他在任期間做了一些好事，例如與中國對話，並取得一些進展。對於農民來說，出售農畜產品及商品予中國十分重要。他認為，當雙方都需要對方商品的時候，加徵關稅沒有意義，美方也許需要取消關稅。

受貿戰影響，美國對中國的龍蝦出口大幅下降。緬因州龍蝦經銷商協會執行理事切利基斯說，第一階段貿易協議為美國龍蝦出口商重新進入中國市場掃清道路。美國貿易代表萊蒂澤表示，新協議將為龍蝦養殖者提供更公平的競爭環境，並提供更穩定進入中國市場的途徑。

美國農業事務聯合會主席杜瓦爾認為，協議是重要一步，將有助扭轉兩年來美國農業出口下降的局面。但他指中美過去兩年達成並違反了許多協議，業界對新協議持懷疑態度，如果沒有公布更多具體細節，業界非常擔心。艾奧瓦州農民菲利斯指該州民眾在貿易戰中損失慘重，但特朗普在大選年聲稱解決問題，時間上的巧合令他懷疑是為了拉票。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁