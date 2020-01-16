中國網民：貿戰如韓戰邊打邊談 憂衝擊高端產業

中美首階段貿易協議簽署，令兩國的貿易緊張得到一定程度紓緩。有中國網民認為，中美目前進入「韓戰模式」，一邊打一邊談，根本就不存在所謂的「速勝速敗」。隨着兩國長期對峙，將陸續開闢科技戰、金融戰、輿論戰等新戰場。另有中國網民憂慮，貿易協議可能衝擊高端產業。

有網民指，協議主要是金融開放、增加從美國進口農產品及保障知識產權。金融開放雖有風險，但亦是自身改革要求，問題不大，進口農產品則主要影響農民。保障知識產權就猶如將利劍遞到美國總統特朗普手中，他下一步肯定要猛砍。

另有網民表示，中美貿易協議有利於中國整體經濟、社會穩定，但對產業部門有利有弊。協議總體上利好代工行業、國際產業鏈配套行業、服裝玩具等傳統出口加工業，惟中國金融業、農業、高科技行業、高端製造業等會受衝擊，且衝擊程度可能要未來3至5年才能看出。

有網民發現， 中美貿易協議英文版中「China shall」的表述共有105處，而「The United States shall」只有5處，其中2處更是「China and the United States shall」，質疑是否自二戰後中方首次公開承認並服從美國規則。

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