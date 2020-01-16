新聞剖析：中美有贏有輸　特朗普圖抵銷彈劾影響

中美貿易戰拉鋸近兩年後，雙方周三（15日）簽署首階段貿易協議，最大亮點是中國承諾大額增購美國貨，但沒有涉及太多美國一直強調的結構性改革及國企補貼等問題。分析指出，兩國均包裝今次是自己的勝利，但雙方似乎都有輸有贏，只是暫時休戰，接下來還有更「棘手」的第二階段談判。

美國總統特朗普在簽署儀式形容，首階段協議是任何人見過最大的，將徹底改變美國經濟；中國官媒則指協議符合中國的改革方向及內需。美國專家指出，首階段協議不涉及產業補貼等結構性問題，而中國亦未在改變發展模式讓步，美國沒有得到想要的東西。今次對中國而言是以金錢解決爭端的一場勝利，但北京亦於加強知識產權、結束強迫技術轉移及開放金融市場等領域讓步。

中國承諾未來兩年在2017年的基數上，增購2000億美元（約1.56萬億港元）的美國製成品、能源產品、農產品及服務。外界認為這採購目標過高，很難實現，亦破壞國際市場格局，美國農民亦憂慮會讓他們依賴中國。有分析師指出，上述採購目標是人為產生的需求，並非市場真實需求，一旦兩年的採購期完結，中國或考慮其他進口市場，但美國已為中國市場提高產量，這不是一個可持續的貿易框架。

外界猜測，特朗普面臨國會彈劾，所以特地於眾議院把彈劾條款送交參議院當日，親自簽署協議抵銷彈劾案的影響，並以此為競選連任的資本。他更於儀式上答謝多人，變成自己的拉票場合，說中美貿易不公是他選總統的一大原因，這份協議正是特朗普打出的一張經濟牌。

中美官員均稱第二階段談判即將開始，但有分析相信或要待特朗普今年11月連任成功後才開始，而涉及內容將比首階段的「辣」，包括中國國企補貼、高端製造業等關乎中國經濟的結構性改變，貿易戰屆時可能捲土重來。

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