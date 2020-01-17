政府問責局：特朗普扣起烏克蘭軍援違法

美國監管機構政府問責局（GAO）周四（16日）發表報告，指白宮扣起對烏克蘭的軍事援助違反聯邦法律。扣起軍援事件正是引起彈劾總統特朗普的源頭。

問責局的報告指，白宮行政和管理預算局（OMB）因為「政策理由」而非「技術性的預算需要」，扣起國會早已通過向烏克蘭發放的援助，違反了《國會預算及積蓄控制法》；並指出總統並無權力去忽視或修改有關法例。特朗普在去年夏天下令扣起該筆軍援，直至有告密者告發事件，才在去年9月發放。報告明言不容許總統以其政策，凌駕國會所制定的法律。

民主黨人把持上述報告，作為彈劾特朗普的更有力證據，指彈劾特朗普是正確之路。但OMB駁斥，扣起軍援的做法是正當和有必要，該局發言人稱：「我們不同意GAO的意見，OMB使用其分配權力去確保納稅人的金錢，在依據總統的主次以及合乎法例之下，用得其所。」

特朗普遭到彈劾的原因，是他被指以扣起軍事援助向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要對方調查政敵民主黨總統參選人、前副總統拜登父子，特朗普又被指以與澤連斯基舉行峰會，作為調查拜登父子的「利誘」。