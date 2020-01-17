參議院通過美墨加協定　特朗普贏一仗

美國參議院周四（16日）大比數表決通過用以取代《北美自由貿易協議》（NAFTA）的《美墨加協定》（USMCA），將會交總統特朗普簽署，被認為是受到彈劾案纏擾的特朗普一項重大勝利。

共和黨控制的參議院以89票對10票通過協議，若特朗普簽署後，加拿大國會亦通過協議，協議便會生效。此前，由民主黨控制的眾議院與特朗普政府經過多個月的談判，有強化了勞工權益和收緊了環保規例之後，終於上月19日通過協議。USMCA的優勢在於，不但在勞工權益等有所強化，相比起NAFTA，美國、墨西可和加拿大1.2萬億美元（9.36萬億港元）的貿易額亦得以保留。

重新談判NAFTA是特朗普2016年的一個重要競選政綱，他指摘NAFTA是美國歷來最差貿易協議，使美國成千上萬的低薪工廠職位外流墨西哥。墨西哥總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）周四稱，美國國會通過USMCA對墨西哥經濟來説是個好消息，並預期會鼓勵新的投資。