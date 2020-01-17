聯合航空客機引擎冒火折返紐瓦克機場　乘客嚇餐飽

美國聯合航空一架由新澤西州紐瓦克飛往洛杉磯的內陸客機，周三（15日）晚上起飛後不久，因為引擎冒火要折返，客機最後安全降落，無人受傷，但機上乘客已嚇餐飽。

涉事的波音757客機航班編號1871，載有168名乘客及6名機組人員。它在東岸時間晚上7時從紐瓦克自由國際機場起飛後不久，就因為機件故障要折返。乘客阿達莫（Nicole Adamo）看見右邊機翼冒火，嚇得魂飛魄散，她在社交網站寫道：「這是我人生最可怕的經歷。客機起飛後，右翼冒火，現在有一個引擎故障。他們（機組人員）正在做廣播但我聽不見，因為人們在尖叫。」

乘客古齊（Gabrielle Guzy）拍得引擎冒火的片段，她受訪時憶述：「我不知發生什麼事，我的姊妹以為那是燈光，但我知道是引擎冒火。我不斷對自己說我們會無事，因為客機才剛剛起飛。」

客機降落前，當局派出消防車在紐瓦克機場戒備，客機最後安全降落。聯合航空發言人事後表示，客機是因為引擎故障迫降，會安排乘客轉乘其他飛機到目的地。阿達莫則稱，乘客要到周四（16日）凌晨近2時，才登上轉乘的客機。