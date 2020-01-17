涉監控前美大使　朱利安尼副手受查

美國國會參議院開始總統特朗普的彈劾審訊之際，通烏醜聞再有新內情曝光。烏克蘭警方周四（16日）表示，正調查前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）去年春季遭撤職前，有否被不明組織非法監控。烏克蘭內政部強調，此舉並非干涉美國國內政治。

約萬諾維奇在彈劾聽證會，曾指特朗普私人律師朱利安尼與烏克蘭總檢察長有接觸，插手該國政策，並以抹黑手段令她被撤職。新證據顯示，生於烏克蘭的佛州房地產企業商帕納斯（Lev Parnas）任朱利安尼副手期間，角逐國會議員的共和黨人海德（Robert F. Hyde）向他發送約萬諾維奇的行蹤及手機使用資訊。

海德曾向帕納斯發短訊稱︰「她（約萬諾維奇）跟3個人說話。她的手機和電腦關了。我們有線人在裏面，你開價的話，他們就願意幫忙。聽說，似乎在烏克蘭只要有錢就甚麼都行。」帕納斯則回覆︰「大笑（lol）。」短訊曝光後，海德在社交網上澄清指，約萬諾維奇被監控的短訊只是個玩笑，不該當真。

烏克蘭內政部指，有關短訊涉違當地法律及維也納公約，他們有責任調查，並要求美國聯邦調查局（FBI）協助提供資訊。FBI已前往海德位於康涅狄格州的寓所及辦公室調查。有美國前外交官指此案非比尋常，而國務院則未作回應。