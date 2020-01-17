中美貿易協議打擊電商假貨 違者或被吊銷經營許可

中美周三（15日）簽署首階段貿易協議，雙方先後公布協議文本，其中在保護知識產權部分，雙方針對網絡電商盜版、假貨問題訂出責任與義務，明確如電商平台未能有效遏制上述問題，或會被吊銷網絡經營許可。

協議規定，中方應該提供有效的執法程序，令版權持有者能在網上採取有效、迅速的行動，以應對侵權問題。協議要求如果發現有侵權貨品在電商平台出售，中方應要求迅速下架，將版權持有人收到通知後，提出司法或行政投訴的期限延長至20個工作日，及確保下架下架的信息有效。

協議又指，相關電商平台如多次未能解決問題，中方可能會吊銷網絡經營許可，美國正在研究採取更多措施，打擊假冒或盜版商品的銷售。

有律師表示，中美經貿協議所指的假冒和盜版問題，並不僅涉及跨境電商平台的業務，理論上所有電商平台在任何市場開展的零售業務，都會受協議約束，但協議卻是強調執行的有效性和迅速，對「屢教不改」的平台可能被吊銷執照，應會對電商平台更有壓力和動力參與打擊假貨。

此外，有中國媒體報道，去年多間中國科技企業被中國國企或投行併購，其中包括美亞柏科信息公司（Xiamen Meiya Pico Information）等被美國列入貿易戰黑名單的公司，有日媒認為，中方此舉是要保護民營科技公司，免受貿易戰的衝擊。

報道指出，中國國企近年併購民企以救助其財務問題，但事實上，被併購的44間公司中，僅有11間在2019年出現虧損，而美亞柏科當年的營收更有2成增長；監控系統商英飛拓和東方網力（NetPosa Technologies）更分別有5成和2成的增長。

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