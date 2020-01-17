新聞Q＆A ：彈劾審訊最快下周舉行　料訂嚴格規則

主審針對美國總統特朗普的彈劾審訊的聯邦最高法院首席大法官羅伯茨，聯同擔當陪審團角色的100名參議員周四 （16日）宣誓，意味該國史上第三次總統彈劾審訊展開。外間預期，彈劾審訊最快下周二（21日）舉行。

問：彈劾審訊會有甚麼規則？

答：參議院由共和黨控制，料麥康奈爾會訂下盡可能嚴格的規則，包括不容許參議員攜帶電子儀器、不得與他人談話及攜帶與案件無關的文件。參議院規則和行政委員會主席布倫特表明，不容許將影片當作證據。

問：參議員可提問嗎？

答：參議員在審訊充當陪審團角色，但也有權提問。他們可提交問題，由大法官在審訊期間讀出。暫未知大法官讀出問題的先後次序，料屆時會交代問題是由何人提出。

問：審訊最快何時完成？

答：審訊首階段包括控辯雙方陳詞、參議員提問等，需時約兩周。參議員要決定是否讓證人作證，最後表決是否裁定特朗普有罪。審訊料無法趕及下月初完成，將跨越特朗普下月4日發表國情咨文。

問：審訊會限制採訪嗎？

答：規則和行政委員會正準備報道國會新聞的限制，包括安排記者留在議員席外的記者欄，不得離開與參議員交談。審訊料設有閉門環節，不准記者及攝錄機在場。