新聞背後：彈劾代理人多為情報或司法委員會成員

希夫（左圖）及納德勒（右圖）是彈劾調查的領導人物。

美國國會眾議院議長佩洛西周三（15日）簽署彈劾條款並送交參議院，並任命7位彈劾代理人，以下是代理人的簡介。

●希夫（民主黨；情報委員會主席）

希夫是加州眾議員，為彈劾首席代理人。他領導的情報委員會多次就彈劾與外交事務委員會及監管及政府改革委員會進行閉門聽證會，他後來亦有主持公開聽證會，是彈劾調查要角之一。

●納德勒（民主黨；司法委員會主席）

納德勒是紐約州眾議員，是彈劾調查要角，他領導的司法委員會負責草擬兩項彈劾條款，成為共和黨的攻擊目標之一。

●杰弗里斯（Hakeem Jeffries）（民主黨；司法委員會成員、眾議院民主黨黨團會議主席）

杰弗里斯是紐約州眾議員，他於民主黨2018年奪回該院控制權後成為黨團會議主席。他是民主黨的後起之秀，亦是議長佩洛西的親信之一。

●洛夫格倫（Zoe Lofgren）（民主黨；司法委員會成員）

洛夫格倫的特別之處在於曾參與過往3次國會彈劾調查，包括協助草擬針對前總統尼克遜的彈劾條款，並於前總統克林頓被彈劾時擔任司法委員會成員。她評價特朗普的通烏案比尼克遜的水門事件更嚴重。

●戴明絲（Val Demings）（民主黨；情報及司法委員會成員）

戴明絲成為眾議員前，是佛羅里達州奧蘭多警察總長，有執法經驗。

●克羅（Jason Crow）（民主黨；軍事委員會及小型企業委員會成員）

克羅是前律師及陸軍遊騎兵，曾於伊拉克及阿富汗服役。他是眾議院新血，於2018年才擊敗尋求連任的共和黨對手成為議員。他不是情報或司法委員會成員，美媒形容佩洛西的選擇令人意外。

●加西亞（Sylvia Garcia）（民主黨；司法委員會成員）

她是眾議院新血，曾任德薩斯州休斯敦地方法院首席法官，以及德州的州參議員。