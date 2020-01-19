遭淫狼開房禁錮迷姦　少女用通訊程式定位助拉人

美國北卡羅萊納州一名14歲少女，日前慘遭迷姦並禁錮在一間汽車旅館內。她找機會以手機通訊程式Snapchat向朋友求救，終於成功將位置通知警方，將淫狼及2名幫兇先後繩之於法。

據案情透露，55歲的釋囚巴斯克斯（Albert Thomas Vasquez）周二（14日）凌晨在卡皮托拉市遇上受害少女。他以藥物迷暈女方，並打電話召來34歲的薩爾瓦多（Antonio Quirino Salvador）和31歲的阿瓦倫（Hediberto Gonzalez Avarenga）協助，把少女搬上兩人的汽車，並在車上首次性侵她。

之後3人將少女帶到聖何塞第一街一間汽車旅館2樓開房禁錮，期間巴斯克斯在房中再次強姦少女。少女清醒後不知身在何處，遂趁巴斯克斯不留意，啟動Snapchat的定位功能向網友求助，網友鎖定少女位置後立即致電報警。警察其後掩至汽車旅館，即場逮捕想離開房間的巴斯克斯並救出少女，並在翌日將兩名共犯拘捕。

據悉巴斯克斯將被控以綁架強姦、非法禁錮、迷姦等多項罪名，而兩名從犯則被控以綁架等罪，還柙候審。