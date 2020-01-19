美媒：倘柏林拒絕華為5G　中方或報復德國汽車業

美國以中國電訊設備製造商華為的產品有「後門」裝置，可監控用戶通訊為由，阻撓盟友採用華為5G設備。美國《紐約時報》上周五（17日）報道，有德國國會議員及前官員擔心，一旦政府拒絕採用華為5G設備，佔德國經濟關鍵地位的汽車業可能會受中方報復，或被逐出中國市場。

對於中國駐德國大使吳懇上月警告指，如果德國做出決定，導致華為排除在德國市場之外，肯定會產生一些後果，強調中國政府不會坐視不管。德國國會議員、國會數字事務委員會成員馮‧諾茨（Konstantin von Notz）認為，中方已經明確表示，會選擇要害部位的汽車產業報復。吳懇於上周四（16日）出席黑森林工商會春季大會表示，德國若排除華為，將釋放保護主義的錯誤訊號。

德國前副總理嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）稱，如果德方禁止華為，德國汽車業將被趕出中國市場。與此同時，美國總統特朗普也威脅要懲罰德國汽車製造商。福士汽車行政總裁迪斯（Herbert Diess）上月受訪指，如果福士汽車撤出中國市場，在德國的2萬名開發工程師中，將有一半人失業。