加籍毒販不服判死上訴　案件二審開庭未宣判

加拿大籍華裔男子范威（音譯）販賣、製造毒品案，周日（19日）在廣東省高級人民法院二審開庭審理。11名被告早前罪成獲刑，其中主犯范威、伍子平判死，惟眾人不服上訴；控辯雙方在庭審上發表意見，法庭宣布休庭，其後擇期宣判。

控方指控，范威、伍子平從2012年3月起，先後糾集馬克（美國籍）、里昂、佩德羅、奧斯卡、凱瑞特（4人均為墨西哥籍）等製毒技術人員，與曾顯樑、李榮富、廖健銘、劉志敏等製毒工人，在廣東台山設立製毒工場，先後製造、販賣約63公斤冰毒等。

案件去年4月30日在江門市中級人民法院一審宣判時，范威和伍子平因在犯罪組織中起組織、指揮作用，均被判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；馬克和里昂被判死緩，佩德羅、奧斯卡、凱瑞特被判無期徒刑，其餘被告則被判有期徒刑。一審宣判後，包括范威在內、9名被告提出上訴。

據了解，案件周日二審時，除了各被告、代表律師和翻譯人員到庭參與訴訟外，部分被告的家屬、有關國家駐廣州總領事館官員以及各界群眾亦到庭旁聽。庭審最後，法庭宣布休庭，案件將擇期宣判。