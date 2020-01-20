膽小男遇麋鹿躲進垃圾房 致電妻女求救被當打錯

美國阿拉斯加州時有麋鹿蹤影，當地一名男子倒垃圾時就遇到一頭。他生怕巨鹿發動攻擊，忙不迭躲進垃圾房內自保，並致電妻女求救。不料，她倆竟齊齊無視了男子的來電，害他擔驚受怕地被困良久。妻子後來得知這段倒垃圾插曲後不禁失笑，所幸丈夫終平安回家。

安克雷奇市男子菲爾普斯（Curtis Phelps）因雄麋鹿受困垃圾房後，即時打給妻子艾米（Amy）求救。不過艾米見丈夫只是去丟個垃圾，以為他錯手打錯，就沒有理會。菲爾普斯只好改為致電13歲女兒，可是對方卻在呼呼大睡。雖然菲爾普斯怕得不敢出來，但家門的閉路電視卻拍得麋鹿只是好奇地走近嗅了嗅，就施施然踱步離開，令菲爾普斯的「困境」更顯搞笑。

直至電話響了第三遍，艾米才終於接聽，並替丈夫確認麋鹿已經離開。菲爾普斯得知門外安全，才連忙搶出、狂奔回屋內。艾米事後不由得笑言︰「我都不知道那可憐的傢伙被困了。」

菲爾普斯一家指，自家庭園在兩年前有一頭雄麋鹿出生，牠長大後不時會「返鄉」閒逛。有一次牠吃掉了園子裏的聖誕冬青環，今次也撞損了垃圾房，所以也難怪菲爾普斯怕被攻擊。