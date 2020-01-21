首階段引渡審訊開庭　孟晚舟帶笑步入法院

加拿大政府2018年應美國要求，拘捕過境的中國科技巨企華為太子女孟晚舟。她的首階段引渡審訊周一（20日）在溫哥華的卑詩省最高法院開庭，未來五日將集中審理，其控罪是否在美國及加拿大構成「雙重犯罪」。當地傳媒認為，任何一方輸掉審訊都有可能上訴，意味案件或再拖多數年。

在孟晚舟引渡審訊開始前，已有大批傳媒到場，準備入場聽審。法院外則有人舉牌，促請政府釋放孟晚舟，帶正被中國拘捕的前外交官康明凱回家，又呼籲美國總統特朗普停止欺凌加拿大人，要求司法平等。孟晚舟其後隨車隊到場，她身穿黑色長裙，向在場傳媒揮手，面帶笑容步入法院。

美國指控孟晚舟涉嫌欺詐銀行、電匯欺詐和密謀欺詐等罪名，違反美國對伊朗的制裁。加拿大總檢察長的代表律師早前表示，孟晚舟被控的欺詐罪名，在美加兩地都是犯法。孟晚舟的律師團隊則反駁，當加拿大開始受理孟晚舟的引渡案時，並沒有和美國一樣，對伊朗實施經濟制裁。

當地傳媒認為，若法官認同孟晚舟一方的觀點，加國政府可能上訴。相反，假如孟晚舟輸掉引渡審訊，她也有可能上訴至加拿大最高法院。

孟晚舟前年12月1日從香港前往墨西哥途中，在加拿大溫哥華轉機時被扣查。美國去年對孟晚舟提出的多項指控，包括涉嫌誤導滙豐銀行，透過香港空殼公司Skycom與伊朗交易等。