分析：孟晚舟案置加拿大於兩難　美袖手旁觀

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡聆訊展開，外界關注最終勝負誰屬。加媒評論指出，加拿大前年應美國要求拘捕過境的孟晚舟，美國在關鍵時刻袖手旁觀，卻點燃了中加外交危機，把加拿大置於兩難，面臨中國的「經濟制裁和人質威脅」，恐成最大輸家。

《環球郵報》周一（20日）評論指出，加拿大當初拘捕孟晚舟的做法合乎法治，前外交官康明凱及商人斯帕弗卻在華被捕。西方普遍認為這是北京推行的人質外交，報復加拿大。北京及後亦多次以衞生檢疫的理由，禁止加拿大部分農產品進口。加拿大國內愈來愈多對立的聲音，有人認為杜魯多政府應叫停引渡案，釋放孟晚舟以作「換囚」。

但評論指出，以交換人質解決紛爭的做法難以服眾，此舉亦會導致加拿大司法制度受創，現在最需要的是華盛頓的協助和分量。然而，特朗普稱或介入孟晚舟案的言論卻被指是幫倒忙，更讓北京藉此宣稱孟晚舟是政治犯。特朗普早前與中方簽署首階段貿易協議，被批評把加拿大付出的代價置諸腦後，難題更非一朝一夕可解決。

另有外媒分析指，美伊局勢近日緊張加劇，北京幕後扶助伊朗發展核武之說再成焦點，恐令孟晚舟更加沒可能獲釋。彭博社早前分析更指，孟晚舟避免被引渡到美國的可能性只有1%。