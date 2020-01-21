Q＆A︰解構孟晚舟案　引渡聆訊變數多

中國巨企華為太子女孟晚舟引渡聆訊周一（20日）在加拿大溫哥華展開，案件發展和去向備受關注。

1）本周引渡聆訊的重點是甚麼？

引渡聆訊並非法庭審判，不裁決當事人是否有罪，只會判斷案件是否符合引渡條件，而條件中的「雙重犯罪」將是今次聆訊的重點。

根據加拿大《引渡法》和美加引渡協議，引渡人涉嫌的罪行需在兩國都構成犯罪，方符合引渡條件。孟晚舟團隊主張，加拿大沒有對伊朗實施制裁，孟晚舟在當地無從犯法；惟美國則指控孟晚舟的行為構成在美加都算犯法的金融欺詐。

2）案件未來走向為何？

除雙重犯罪的辯論外，孟晚舟的律師團隊還將質疑加拿大警員越權執法、程序不當，控辯雙方之後將需就案情是否屬實作辯論。期間加拿大司法部可隨時介入案件，終止引渡流程。

若法庭認定孟符合引渡條件，她隨時可提出上訴。若法庭決定釋放孟，她將可離開加拿大。但加拿大司法部長可在30天內提出上訴；但其時孟估計已不在加國境內，將通過律師應訊。

3) 目前孟晚舟的處境如何？

孟晚舟保釋後居於溫哥華一幢7房豪宅，可以自由地在市內行動，不過需佩戴衞星定位追蹤器，受24小時監控。孟晚舟被扣已1年有餘，上月曾發公開信指，過去一年感到恐懼和痛苦、煎熬和掙扎，以畫畫與讀書打發時間，並與年邁母親作伴。

惟有質疑指，與孟的待遇相比，被中國扣留的兩名加拿大公民難與外界聯繫、接受漫長審訊，情況更令人擔憂。